В Баку сообщили об обстреле с армянской стороны позиций ВС Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны азербайджанских позиций в Тертерском районе. Огонь открыли члены незаконного армянского вооружённого формирования, говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Азербайджанская армия приняла немедленные ответные меры. Ни гражданские лица, ни частный персонал наших подразделений не пострадали в результате этого инцидента, — пояснили в Минобороны.

Инцидент произошёл 6 февраля в период с 00:23 до 02:12. При этом также было обстреляно гражданское здание. По данным Минобороны Азербайджана, стрелявшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Об инциденте сразу же сообщили командующему российским миротворческим контингентом и российско-турецкому Совместному мониторинговому центру, — говорится в сообщении.

Ранее в Генпрокуратуру Азербайджана поступила информация об огнестрельном ранении сотрудника сотовой связи Bakcell в Агдамском районе. Он пострадал в результате обстрела со стороны армянских военных. Инцидент произошёл в местности Едди Хырман в районе азербайджано-армянской границы. В следственном управлении по факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.