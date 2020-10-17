Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле населённых пунктов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5b1ee59a-11cb-11eb-bcfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными населённых пунктов на линии соприкосновения в Карабахе.

Как уточнили в военном ведомстве, атакам подверглись Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы.

В течение ночи Вооружённые силы Армении подвергали обстрелу из миномётов и артиллерии Геранбойский, Тертерский и Агдамский районы. С сегодняшнего утра территория Агджабединского района подвергается обстрелу, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, нарушение режима прекращения огня, который вступил в силу с 00:00 18 октября по местному времени (23:00 17 октября мск), вызвало осуждение в Европейском союзе. Об этом сказано в опубликованном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.