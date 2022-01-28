Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций на границе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций своей армии армянскими ВС в направлении Товузского района, сообщается на сайте ведомства. Как отмечается, потерь среди личного состава и военной техники азербайджанской армии нет.

27 января с 20:58 до 23:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населённом пункте Чинарлы Товузского района государственной границы периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Коханеби Товузского района, — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство подчеркнуло, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в указанном направлении, приняли соответствующие меры. Сообщается, что оперативная обстановка полностью контролируется азербайджанской Армией.

Ранее в МИД РФ заявили, что формирование комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы позволит предотвратить возникновение пограничных конфликтов. Отмечается, что Москва продолжает тесную работу с азербайджанскими и армянскими коллегами по реализации трёхсторонних договорённостей.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.