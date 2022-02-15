Минобороны Азербайджана обвинило Армению в новых обстрелах на границе

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских подразделений со стороны армянских ВС, говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что были приняты ответные меры.

Накануне с 18:45 армянской стороной огонь вёлся по позициях ВС Азербайджана в Кельбаджарском районе. А сегодня примерно в 01:40 обстрелу подверглись позиции в Товузском районе, — пояснили в Минобороны.

Азербайджанское оборонное ведомство и ранее сообщало об обстрелах на границе. Отмечалось, что потерь среди азербайджанских военнослужащих и техники нет. Позже минобороны Армении опровергло эти сообщения и назвало распространённые Баку данные «очередной дезинформацией».

Секретарь Совбеза Армен Григорян заявил, что Армения предложила Азербайджану зеркальный отвод войск от границы для создания возможности запуска процесса делимитации и демаркации границы. По его словам, нахождение вооружённых сил в близости друг к другу может способствовать возникновению новой эскалации напряжённости.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.