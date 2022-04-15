Минобороны: Армения нарушила режим прекращения огня в Карабахе

В Минобороны РФ сообщили, что Армения нарушила режим прекращения огня в зоне, контролируемой российскими миротворцами. Представители министерства добавили, что никто не пострадал. Командование миротворцев России урегулировало конфликт между сторонами Азербайджана и Армении, пишет ТАСС. Вооружённые контингенты РФ сопроводили четыре колонны азербайджанских ВС через Лачинский коридор по южному и северному направлениям.

В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня армянской стороной. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована, — сказано в сообщении.

Отмечается, что миротворцы России проводят круглосуточный анализ обстановки, а также контролируют соблюдение режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном перспективы согласования мирного договора между Баку и Ереваном при российском содействии. Стороны также обсудили подготовку к предстоящему визиту премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян поручили министрам иностранных дел государств начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию, которая будет заниматься вопросом о делимитации границы. В Кремле заявили, что приветствуют решение Баку и Еревана о начале мирных переговоров. В МИД РФ же заверили, что Москва готова принимать активное участие в карабахском урегулировании.