Минобороны Армении ответило на заявление Баку о диверсанте на границе

https://static.news.ru/photo/fdfe350a-c854-11eb-8dba-96000091f725_660.jpg Фото: ArmeniaMOD/facebook.com

Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности заявление Баку о том, что задержанный во вторник азербайджанскими ВС армянский военный является диверсантом. Об этом сообщает РИА Новости.

Восьмого июня военнослужащий контрактной службы, рядовой А. Катанян из-за тумана, не сориентировавшись на местности, оказался на территории, контролируемой азербайджанскими ВС. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о «задержании члена диверсионной группы Вооружённых сил Армении», которая, как утверждают в ведомстве, проникла на Лачинский участок армяно-азербайджанской границы «для минирования территорий».

27 мая Баку заявили о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. В Ереване утверждают, что шестеро военных были пленены во время проведения инженерных работ на охраняемой территории воинских частей армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном. Пресс-секретарь азербайджанского военного ведомства полковник-лейтенант Анар Эйвазов рассказал NEWS.ru, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и сапёрами. По его словам, «любой, кто хоть немного смыслит в военном деле, понимает, что инженерные работы не ведутся небольшими группами». В свою очередь военный эксперт Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что армянских военных будут судить и они получат сроки за диверсионную деятельность.