Минобороны Армении опровергло обвинения Азербайджана

Фото: mil.am

Минобороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских боевых позиций на восточном участке границы. В ведомстве отметили, что распространенная информация не соответствует действительности.

Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что в ночь на 17 июня ВС Армении из стрелкового оружия открыли огонь по азербайджанским позициям на восточном участке границы, не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.

До этого в Минобороны Азербайджана заявили, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны ВС Армении в Кельбаджарском направлении. По сообщению ведомства, азербайджанские военные приняли адекватные ответные меры.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.