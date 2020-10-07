Минобороны Армении и Азербайджана «обменялись» видео ударов

Министерство обороны Армении показало видеозапись уничтожения запаса горюче-смазочных материалов азербайджанской армии на юго-восточном направлении около Джебраила. На кадрах виден густой чёрный дым, поднимающийся в небо. В ответ на это заявление в Баку обвинили Ереван в распространении ложной информации.
Видео было
В Минобороны Азербайджана отметили, что армия имеет полное превосходство на Джебраильском направлении и успешно продолжает контрнаступление. Ведомство республики также
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.
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