Минобороны Армении и Азербайджана «обменялись» видео ударов

https://static.news.ru/photo/f007a4a4-08a6-11eb-8792-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Министерство обороны Армении показало видеозапись уничтожения запаса горюче-смазочных материалов азербайджанской армии на юго-восточном направлении около Джебраила. На кадрах виден густой чёрный дым, поднимающийся в небо. В ответ на это заявление в Баку обвинили Ереван в распространении ложной информации.

Видео было опубликовано пресс-секретарём ведомства Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Как заявляла Армения, в результате этого удара погибли 60 азербайджанских военнослужащих.

В Минобороны Азербайджана отметили, что армия имеет полное превосходство на Джебраильском направлении и успешно продолжает контрнаступление. Ведомство республики также показало видео ударов по технике армянской армии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.