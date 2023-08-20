Минниханов обсудил с Орбаном сотрудничество в сельском хозяйстве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу, на которой обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве и образовании, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши. Отмечается, что венгерские компании ищут возможности для расширения в России вопреки санкциям, передает агентство MTI.

Премьер-министр Виктор Орбан вечером в субботу провел двустороннюю встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На встрече было сказано, что мы готовы продолжить сотрудничество в возможных сферах, например, в сельском хозяйстве, опираясь на совместно достигнутые ранее результаты, — заявил Хаваши.

При этом венгерская сторона сохраняет сотрудничество в науке, культуре и высшем образовании, а также продолжает прием студентов из Татарстана.

Ранее власти Венгрии и России подписали документы о начале непосредственного сооружения атомной электростанции «Пакш-2». Новая АЭС разместится на территории Венгрии в непосредственной близости от станции «Пакш». В церемонии подписания документа поучаствовали вице-президент АО АСЭ Александр Мертен и глава компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.