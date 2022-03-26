Минкульт Украины предложил ввести санкции против Баскова и Тимати

Издание Financial Times со ссылкой на сотрудника европейской разведки и европейского дипломата утверждает, что Австрия якобы является «авианосцем» секретных мероприятий РФ, а также оказывала поддержку российским спецслужбам. Отмечается, что в этой связи ее ведомство было отстранено от ряда мер по обмену разведданными на европейском уровне.

Австрийское министерство обороны — практически отдел ГРУ (Главное разведывательное управление Генерального штаба России). Ряд стран Европы в своих действиях все еще опираются на сбор разведданных, который осуществляют США и Британия,...