Минкульт Украины предложил ввести санкции против Баскова и Тимати

Министерство культуры Украины предложило ввести санкции против 47 российских артистов, включая певца Николая Баскова и рэп-исполнителя Тимати, заявил глава украиснкого ведомства Александр Ткаченко. У себя в Telegram-канале он написал, что все попавшие в список российские артисты поддержали проведение РФ специальной военной операции на Украине. Правительство предложение министерства уже поддержало, далее список должен утвердить СНБО, а затем президент Владимир Зеленский.
Санкционные списки будем расширять и в дальнейшем, — сказал Ткаченко.
Кроме Тимати и Баскова, в список также попали исполнители Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс и Николай Расторгуев.
Помимо этого, Минкульт Украины предлагает ввести санкции против актёров Дмитрия Харатьяна, Яны Поплавской, Дмитрия Певцова, Владимира Машкова и режиссёра Никита Михалков.