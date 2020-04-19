Минкомсвязь через Telegram окажет финансовую поддержку россиянам за рубежом

https://static.news.ru/photo/e458be66-81cb-11ea-9cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минкомсвязь РФ с помощью чат-бота в Telegram поможет россиянам, которые не могут выехать из-за рубежа и столкнулись с трудностями во время заполнения формы для финансовой помощи.

С помощью чат-бота @Gosuslugi_sochelp_bot россияне, которые допустили ошибку при заполнении заявления, смогут, не дожидаясь отказа, сообщить о ней. Им будет предоставлена возможность её исправить и повторно подать заявление. Это заметно ускорит процесс получения помощи, даже если человек совершил ошибку при заполнении анкеты, — привели сообщение пресс-службы ведомства в ТАСС.

Отмечается, что на поддержку могут рассчитывать люди, которые купили обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая 2020 года.

В ведомстве уточнили, что уже подано почти 50 тысяч заявлений, выплаты одобрены для 8 тысяч человек. Финансовая помощь составляет 2400 рублей на взрослого человека в день и 1600 на ребёнка до 14 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения и Минкомсвязь разработают новую платформу для видеосвязи, аналогичной Zoom. Платформа станет частью «Цифровой образовательной среды», которая будет состоять исключительно из российских продуктов.