Министры здравоохранения стран G20 участвуют в видеоконференции

https://static.news.ru/photo/c737285e-824d-11ea-b347-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Заседание министров здравоохранения стран G20 началось в формате видеоконференции.

Как сообщает «Интерфакс», Эр-Рияд в настоящее время председательствует в G20.

Кроме того, в совещании также принимают участие Испания, Сингапур, Иордания и Швейцария, представители региональных и международных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.

Как писал NEWS.ru, страны «Большой двадцатки» приняли решение сформировать группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. Согласно коммюнике G20, выпущенному после переговоров, группа будет действовать краткосрочный период. Она открыта для всех министров энергетики на добровольной основе. В качестве её представителя выступит Саудовская Аравия.