Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию на границах Украины

https://static.news.ru/photo/12e82fb0-ae39-11eb-ac0b-96000091f725_660.jpgФото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что в четверг, 6 мая, министры обороны 27 стран Европейского союза обсудят ситуацию на границах Украины. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе заседания мы, конечно, обратим внимание на ситуацию на границе с Украиной и Россией, — отметил политик.
Министры уже прибыли на встречу в Брюссель. Заседание начнётся в ближайшее время.
22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.
Страны НАТО не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными.