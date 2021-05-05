Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию на границах Украины

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину, чтобы обострить ситуацию в Донбассе. Такое мнение высказал глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. По его словам, это является главной целью поездки американца, передаёт РИА Новости.

Глава ЛНР подчеркнул, что Вашингтон использует Киев как оружие против Москвы. Соединённые Штаты не хотят мира, так как это не соответствует их интересам. В связи с этим в Луганске ожидают...