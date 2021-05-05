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Министры обороны стран ЕС обсудят ситуацию на границах Украины

09:56, 06 мая 2021
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что в четверг, 6 мая, министры обороны 27 стран Европейского союза обсудят ситуацию на границах Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания мы, конечно, обратим внимание на ситуацию на границе с Украиной и Россией, — отметил политик.

Министры уже прибыли на встречу в Брюссель. Заседание начнётся в ближайшее время.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. 23 апреля Минобороны начало перебрасывать войска, которые задействованы в учениях, в места постоянной дислокации.

Страны НАТО не оставили завершение российских военных учений без внимания. Они заявили, что «любые шаги по деэскалации со стороны России» считаются важными.

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