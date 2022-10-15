Министры обороны США, Швеции и Финляндии обсудили «Северные потоки» Пентагон: министры обороны США, Швеции и Финляндии обсудили диверсии на «Северных потоках»

Фото: Danish Defense Ministry / XinHua / Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что глава ведомства Ллойд Остин обсудил с министрами обороны Финляндии и Швеции последствия диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Стороны также коснулись вопросов безопасности в Северном регионе и Арктике. Райдер добавил, что американская сторона отметила важность сохранения устойчивости на фоне произошедшего, пишут «Известия».

Министры, помимо прочего, обсудили последствия взрывов на газопроводе «Северный поток» и важность устойчивости, а также другие вопросы безопасности в Северном регионе и Арктике, — сообщила пресс-служба Пентагона.

В ходе разговора представители трех стран затронули тему вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Обе страны поблагодарили всех членов Альянса, которые уже ратифицировали протоколы о расширении блока.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что организаторы взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» своими действиями обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность. Ранее оператор Nord Stream AG сообщил, что происшествия на нитках газопроводов беспрецедентны, при этом сроки ремонта определить невозможно.