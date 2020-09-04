Министры обороны КНР и Индии высказались за мир на границе стран

https://static.news.ru/photo/8b1a699e-ef0d-11ea-89e1-fa163e074e61_660.jpg Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ Фото: Jun Zhenhua/Xinhua

Глава оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай и Индия должны приложить усилия для снижения напряжённости в пограничном районе.

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и его коллега из Индии Раджнатх Сингх провели встречу в Москве. Обе стороны высказались за обеспечение мира на китайско-индийской границе, передаёт агентство «Синьхуа».

Обе стороны должны предпринять совместные усилия и способствовать скорейшему снижению напряжённости на китайско-индийской границе, обеспечить мир и стабильность в этом районе, — сказал Фэнхэ.

Также министр надеется, что Индия проявит сдержанность и приверженность достигнутыми лидерами стран договорённостям. Сингх подчеркнул, что его страна заинтересована в скорейшем отводе войск обеих стран из пограничного района, и указал на важность мирного диалога в сложившейся ситуации.

Между тем глава Минобороны КНР заявил, что у армии Китая хватит мощи для защиты целостности территории страны.

Китай не намерен уступать ни пяди своей земли, войска КНР способны обеспечить целостность территории нашей страны, — предупредил министр.

31 августа военное ведомство Индии заявило, что в ночь на 30 августа военные предотвратили «провокационные перемещения» китайских сил, предпринятые «с целью изменения статус-кво» на линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. 1 сентября МИД Индии сообщил, что войска КНР 31 августа якобы вновь предприняли рискованные действия на южном берегу озера Пангонг-Цо. В Пекине эти обвинения опровергают, сообщает ТАСС.

Ситуация в пограничном районе обострилась после столкновений с участием порядка 250 солдат в начале мая 2020 года, в которых более 100 человек получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли конфликты между военными, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Как писал NEWS.ru ранее, администрация президента США Дональда Трампа намерена сформировать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы «сдержать» амбиции Китая. С таким заявлением в ходе онлайн-дискуссии Форума американо-индийского стратегического партнёрства выступил заместитель госсекретаря Стивен Биган. Этой осенью Вашингтон хочет организовать встречу с участием представителей Индии, Японии и Австралии для разговора о будущем потенциального альянса.