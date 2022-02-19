Министры иностранных дел США и Украины проведут переговоры 22 февраля

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и секретарь Госдепартамента США Энтони Блинкен встретятся 22 февраля в Вашингтоне для обсуждения вопросов обороноспособности, финансирования и экономики Киева. Перед этим глава украинского МИД посетит с президентом Украины Владимиром Зеленским Брюссель для участия в Мюнхенской конференции по безопасности и в Совете ЕС, а 23 февраля выступит на Генассамблее ООН.

22 февраля в Вашингтоне Дмитро Кулеба проведёт переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Ключевыми темами будут защита Украины от дальнейшей российской агрессии, усиление обороны нашего государства, обеспечение её экономической и финансовой стабильности, — говорится в сообщении.

В столице Бельгии Кулеба проведёт переговоры с европейскими министрами иностранных дел, а в ходе заседания Совета ЕС предоставит партнёрам информацию о ситуации на «временно оккупированных территориях» и мерах по защите страны и снижении напряжённости. Данная повестка сохранится и на визит дипломата в Нью-Йорк.

МИД Украины отмечает, что все поездки пройдут в рамках усилий Киева и его союзников по реализации глобальной стратегии предотвращения российской агрессии.

Накануне Кулеба опроверг информацию о наступательных операциях в Донбассе и о проведении диверсии на химпроизводстве и в очередной раз подчеркнул, что Украина выступает за дипломатическое разрешение ситуации в Донбассе.