Министры Евросоюза поддержали Париж после скандала с подлодками и США

Главы МИД стран-членов Евросоюза всецело поддержали Париж после скандала с разрывом Канберрой контракта на поставку атомных подлодок из-за оборонного союза с Вашингтоном. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также добавил, что подобные действия противоречат намерениям Австралии и дальше развивать сотрудничество с Евросоюзом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передаёт Agence France-Presse.

(Главы МИД стран ЕС — NEWS.ru) выразили свою солидарность с Францией. Это объявление (разрыв контракта на поставки французских подлодок — NEWS.ru) противоречит призывам к большему сотрудничеству с ЕС в АТР, — подчеркнул Боррель.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. При этом Моррисон заявил, что Австралия выходит из соглашения по подлодкам с французской Naval Group.

17 сентября французские власти приняли решение об отзыве своих послов из США и Австралии для консультаций по сложившейся ситуации с новым военным альянсом AUKUS, в который также вошла Великобритания.