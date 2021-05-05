«Большая семёрка» выступила за стабильные отношения с Москвой

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике саммита «Большой семёрки», с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Министры иностранных дел входящих в неформальное объединение государств при этом
Москва последовательно отвергает обвинения стран Запада в агрессивных действиях и попытках влияния на политику других государств.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «агрессивное поведение» России привело к изменению баланса сил в мире. Политик отметила, что сложившаяся ситуация является вызовом для стран Запада. Меркель также указала на угрозу, которую представляет для мирового порядка политическое усиление Китая.