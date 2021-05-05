«Большая семёрка» выступила за стабильные отношения с Москвой

https://static.news.ru/photo/0652b40e-adc7-11eb-b0f1-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Российской Федерацией. Об этом говорится в проекте итогового коммюнике саммита «Большой семёрки», с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Министры иностранных дел входящих в неформальное объединение государств при этом подчёркивают, что их страны намерены продолжать укреплять коллективные возможности перед лицом действий России, якобы угрожающих сложившемуся мировому порядку. В коммюнике отмечается, что «Семёрка» намерена уделить внимание в том числе безопасности в киберпространстве и борьбе с дезинформацией.

Москва последовательно отвергает обвинения стран Запада в агрессивных действиях и попытках влияния на политику других государств.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «агрессивное поведение» России привело к изменению баланса сил в мире. Политик отметила, что сложившаяся ситуация является вызовом для стран Запада. Меркель также указала на угрозу, которую представляет для мирового порядка политическое усиление Китая.