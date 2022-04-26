Министр ВС Британии назвал легитимными удары Украины по объектам России

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи одобрил стрельбу Украины по целям в пределах границ России, назвав её законным средством атаки, передаёт The Guardian. Чиновник считает, что Киев вправе нанести удар «вглубь территории противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива и склады боеприпасов».

Совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, — заявил Хиппи.

При этом он подчеркнул, что не считает сложившуюся ситуацию примером прямого столкновения Великобритании или НАТО с Россией, а цели для использования поставляемого оружия выбирают сами украинцы, но не поставщики.

Ранее Хиппи ответил на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса. Он заявил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой, использование которой, по его словам, характерно для всей карьеры Лаврова в целом. Министр также добавил, что предпринимаемые Западом шаги для поддержки Украины хорошо выверены и направлены на то, чтобы избежать прямого противостояния с Россией.