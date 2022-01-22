Guardian: глава Минобороны Британии изучит возможность визита в Москву
Никита Чайка
Никита Чайка
15:38, 22 января 2022
Бен УоллесФото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press
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Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес рассмотрит возможности визита в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в ведомстве.
Министр обороны рад тому, что в РФ приняли его приглашение провести переговоры с коллегой. Он ясно обозначил, что изучит все возможности для достижения стабильности и разрешения украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством, — рассказал собеседник.
17 января Уоллес направил приглашение Шойгу в Лондон с целью обсудить вопросы, беспокоящие как Запад, так и Россию. Он также призвал РФ, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран. Уоллес подчеркнул, что отношения Москвы и Лондона находятся не на том уровне, которого желает Великобритания.
21 января Шойгу пригласил своего британского коллегу в Москву, напомнив, что встреча двух министров последний раз проходила в Лондоне в 2013 году.