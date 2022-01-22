Guardian: глава Минобороны Британии изучит возможность визита в Москву

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес рассмотрит возможности визита в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Шойгу, сообщает The Guardian со ссылкой на источник в ведомстве.

Министр обороны рад тому, что в РФ приняли его приглашение провести переговоры с коллегой. Он ясно обозначил, что изучит все возможности для достижения стабильности и разрешения украинского кризиса. Мы поддерживаем связь с российским правительством, — рассказал собеседник.

17 января Уоллес направил приглашение Шойгу в Лондон с целью обсудить вопросы, беспокоящие как Запад, так и Россию. Он также призвал РФ, которая «является ядерной державой с заслуживающей гордости историей», не опасаться НАТО, Украины или других стран. Уоллес подчеркнул, что отношения Москвы и Лондона находятся не на том уровне, которого желает Великобритания.

21 января Шойгу пригласил своего британского коллегу в Москву, напомнив, что встреча двух министров последний раз проходила в Лондоне в 2013 году.