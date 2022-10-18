Министр обороны Британии срочно прилетел в США обсудить ядерную угрозу Evening Standard: глава Минобороны Британии прилетел в США, чтобы обсудить проблемы безопасности на Украине

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прилетел в США, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью на Украине, в том числе угрозу ядерной атаки, сообщает газета Evening Standard. По данным издания, перед этим министр отменил свое выступление перед Комитетом по защите общин.

Заместитель министра обороны Джеймс Хиппи уточнил, что Уоллес провел встречи с американскими коллегами для «разговоров, которые на самом деле невероятны, потому что мы живем в то время, когда такие разговоры необходимы».

Источник в Минобороны отмечает, что Уоллес находится в Вашингтоне, чтобы обсудить общие проблемы безопасности, включая Украину.

Он посетит своего коллегу в Пентагоне и высокопоставленных лиц в Белом доме, — рассказал собеседник издания.

Ранее о визите Уоллеса в США не объявлялось.

До этого Уоллес выступил с критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Париж не станет отвечать на тактический ядерный удар России по Украине. Британский министр отметил, что французский лидер таким образом раскрыл свои карты.

Позже помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что ответные меры со стороны США на случай применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от масштаба атаки. По его словам, властями страны будет оцениваться сам факт применения ядерного оружия и реакция будет незамедлительной.