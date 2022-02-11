Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Москву с официальным визитом. Он проведёт переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, говорится в Telegram-аккаунте посольства Британии в Москве.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, — отмечено в заявлении.

Ранее Уоллес не исключил дальнейшего развёртывания британских войск в Восточной и Южной Европе. Он рассказал в интервью радиостанции LBC, что Великобритания готовится к данному исходу на фоне ситуации с Украиной. По словам министра, основная миссия британских военных на востоке Европы носит гуманитарный характер и необходима для поддержания спокойной обстановки.

Уоллес также предупредил, что первым последствием гипотетического вторжения РФ на Украину станет миграционный кризис, когда миллионы или сотни тысяч беженцев окажутся в соседних государствах и полностью дестабилизируют обстановку. На этот случай Лондон выделит ещё тысячу солдат.