Министр обороны Украины уволен со своего поста

Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы Минобороны. Такое решение в среду поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Кроме того, президент страны Владимир Зеленский уже
Его кандидатуру украинский лидер предложил сразу после отставки Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики. За это выступили 329 депутатов.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. На этом посту Таран находился с марта прошлого года.
До этого глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия отмечал, что у Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек.