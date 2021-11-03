Министр обороны Украины уволен со своего поста

Верховная рада Украины уволила Андрея Тарана с должности главы Минобороны. Такое решение в среду поддержал 341 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Кроме того, президент страны Владимир Зеленский уже предложил новую кандидатуру на этот пост. Так, новым министром обороны Украины должен стать Алексей Резников. Он до этого отвечал за вопросы Крыма и Донбасса.

Его кандидатуру украинский лидер предложил сразу после отставки Резникова с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий республики. За это выступили 329 депутатов.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. На этом посту Таран находился с марта прошлого года.

До этого глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия отмечал, что у Тарана «есть жалобы на состояние здоровья», в связи с чем министерство может возглавить другой человек.