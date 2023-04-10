Министр обороны Украины пригласил в страну иностранных пилотов F-16 Министр обороны Украины Резников пригласил в страну иностранных пилотов истребителей F-16

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал иностранных пилотов присоединиться к конфликту, сообщает местный телеканал «Пятый». В частности, Резников заявил, что иностранный легион «готов открыть двери» в случае, если «найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16».

Если найдутся пилоты, способные управлять F-16 <...>. Иностранный легион готов открыть двери, — заявил Резников.

Россия ранее отправила ноту странам НАТО в связи с поставками вооружения Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной мишенью для России. В МИД России отметили, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие Украине. Лавров также заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, «включая не только поставки оружия, но и подготовку кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран».

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению политика, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что Пентагон не станет передавать истребители F-16 Украине, так как это будет непомерно дорого и очень долго по времени. По мнению замминистра, передача боевых самолетов Киеву не смогла бы изменить ситуацию на поле боя из-за текущего положения дел. Он также отметил, что на поставку истребителей ушла бы большая часть выделенных Украине средств.