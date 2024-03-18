Министр обороны Польши предрек Украине трудности на пути в НАТО Министр обороны Польши Косиняк-Камыш: путь Украины в НАТО будет трудным

Фото: Mateusz Slodkowski/Fotonews/Global Look Press

Владислав Косиняк-Камыш

Вступление Украины в НАТО будет сложным, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, которые приводятся на сайте министерства, Польша всегда помогает другим странам попасть в Альянс.

Путь Украины в НАТО будет трудным, — заявил министр.

Косиняк-Камыш также назвал инвестиции в Украину инвестициями в безопасность Польши. По его мнению, Европа должна увеличить военные производственные мощности.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о заявке на ускоренное вступление в НАТО. Но генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство в Альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска сокрушают обученных специалистами НАТО украинских военных. По его словам, вооружение стран Североатлантического альянса отличается довольно низким качеством, а его российские аналоги наносят ущерб ВСУ на поле боя.

До этого стало известно, что в результате действий российских сил украинские военные «с высокой долей вероятности» могли лишиться установки M901 комплекса MIM-104 Patriot. По предварительным данным, удары по целям были нанесены в районе города Покровска в ДНР, в 50 км от линии боевого соприкосновения.