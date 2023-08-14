Министр обороны КНР посетит Россию и Белоруссию

Фото: МО РФ

Ли Шаньфу

Глава Министерства национальной обороны Китая Ли Шаньфу планирует принять участие в 11-й Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в период с 14 по 19 августа, сообщили в ведомстве. По данным пресс-службы министерства, Шаньфу также посетит Белоруссию.

По приглашению министра обороны России Шойгу и министра обороны Белоруссии Хренина государственный советник и министр обороны Ли Шанфу посетит Россию с 14 по 19 августа для участия в 11-й Московской конференции по международной безопасности и посетит Беларусь, — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава китайского оборонного ведомства выступит на конференции с речью, а также встретится с руководством России. В ходе своей поездки в Белоруссию Шаньфу планирует провести переговоры с лидером страны и посетить воинские части.

В начале августа Россия и Китай провели совместную военно-морскую операцию неподалеку от Аляски, что привлекло внимание со стороны американских ВМС. Сенатор Дэн Салливан заявил, что подобные действия «главных противников» США вызывают у политиков обеспокоенность. По мнению сенатора США от Аляски, мир вступил в новую эпоху авторитарной агрессии.