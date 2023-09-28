Министр обороны КНР пропустил первое мероприятие на фоне слухов о коррупции Bloomberg: министр обороны КНР пропустил мероприятие с участием Си Цзиньпина

Фото: Павел Бедняков/РИА «Новости/Kremlin.ru»

Ли Шанфу

Министр обороны Китая Ли Шанфу пропустил первое официальное мероприятие с участием председателя КНР Си Цзиньпина на фоне слухов о своем отстранении от должности из-за подозрений в коррупции, пишет Bloomberg. Глава военного ведомства отсутствовал на учебной сессии Политбюро ЦК Компартии Китая, которая состоялась 27 сентября.

Ли Шанфу, который также имеет титул государственного советника, в среду не был среди участников учебной сессии Политбюро, согласно видеозаписи собрания, транслируемой телекомпанией Центрального телевидения Китая. Хотя пять членов Госсовета Китая не всегда присутствуют на ежемесячных заседаниях ЦК Компартии Китая, на встрече присутствовали трое других. Ли присутствовал на аналогичном мероприятии, состоявшемся 30 июня, — говорится в материале.

Как отмечает агентство, экс-глава МИД КНР Цинь Ган, который сохранил звание государственного советника, несмотря на отстранение от должности министра в июле, также отсутствовал на мероприятии, на котором Си Цзиньпин призвал чиновников защищать национальную безопасность. Последний раз Ли Шанфу участвовал в публичном мероприятии 29 августа, пишет Bloomberg.

В середине сентября СМИ со ссылкой на источники среди официальных лиц США писали, что Ли Шанфу может быть под следствием из-за коррупционных преступлений. Источники Reuters утверждали, что министра обороны КНР заподозрили в коррупции при закупках вооружений, — каких именно, не уточнялось. На тот момент он не появлялся на публике уже более двух недель.