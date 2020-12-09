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Министр обороны ФРГ призвала повысить расходы на оборону

21:32, 09 декабря 2020
Аннегрет Крамп-Карренбауэр Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Германия должна повысить расходы на оборону из-за «программы вооружений» России. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Мы не должны ошибочно полагать, что можно разделить вопросы наращивания вооружений и разоружения, диалог, дипломатию и военную силу, — цитирует ТАСС её выступление во время дебатов по бюджету на 2021 год в бундестаге.

По мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, эти понятия неразделимы. «Для меня всегда было так», — заключила она.

При этом она напомнила о словах уполномоченного бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса, выступавшего за ведение дипломатических переговоров «с позиции силы». Глава Минобороны ФРГ добавила, что необходимо инвестировать в оборонные мощности страны.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила ранее, что после модернизации российских вооружений видит явственную военную угрозу со стороны Москвы. Она призвала поддержать военные расходы Германии на высоком уровне.

Крамп-Карренбауэр также считает, что Германия должна усилить свою позицию, чтобы вести диалог с Россией по вопросу разоружения. Она напомнила, что это традиционная позиция германской внешней политики.

Как писал NEWS.ru, министр обороны России Сергей Шойгу сравнил министра обороны Германии со школьницей.

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