«Может там окопаться»: Уоллес заявил о провале Путина на Украине Министр обороны Британии заявил, что Россия должна «убраться» с Украины

Бен Уоллес / Фото IMAGO/Sander Ilvest/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россию необходимо «вытеснить» с территории «всей Украины», включая Крым. В интервью Sky News он отметил, что его слова поддерживает «всё международное сообщество». Глава ведомства добавил, что президент РФ Владимир Путин, «провалив все свои цели, может попытаться окопаться» на Украине.

Мы поддерживаем суверенную целостность Украины, включая Крым. Мы делали это всё время. Прежде всего нам нужно убрать Россию с той территории, которую она взяла под контроль, и помочь Украине справиться с этим, — сказал Уоллес.

Министр отметил, что президент России Владимир Путин намерен сконцентрировать всю военную мощь на Украине для того, чтобы стать её «раковой опухолью».

Я думаю, что это, безусловно, тот случай, когда Путин, провалив почти все свои цели, может попытаться консолидировать то, что у него есть, как бы укрепиться и окопаться, как он сделал в 2014 году, — отметил глава Минобороны Британии.

Ранее в департаменте по международной торговле Великобритании заявили о введении запрета на экспорт в Россию технологий и товаров, способных использоваться против Украины. По мнению ведомства, нововведение закроет все имеющиеся лазейки, с помощью которых Москва имела возможность приобретения необходимых товаров у Лондона.