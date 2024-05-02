Министерство иностранных дел Ирана наложило санкции на главу Минобороны Великобритании Гранта Шеппса за поддержку действий Израиля против Палестины, сообщила пресс-служба ведомства арабской страны. Кроме этого, ограничительные меры были введены в отношении авиабазы Акротири на Кипре, трех британских компаний и представителей руководства вооруженных сил европейского государства.
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран <...> наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему, — сказано в сообщении.
Согласно информации МИД Ирана, в частности, санкции были введены за совершение террористических актов против мира и безопасности не только на региональном, но и на международном уровне. Там подчеркнули, что также речь идет о систематическом нарушении прав человека, лишении народа Палестины постоянного места проживания и использовании запрещенного оружия против мирных граждан.