Министр обороны Британии попал под санкции за поддержку Израиля Власти Ирана ввели санкции против главы Минобороны Британии за поддержку Израиля

Министерство иностранных дел Ирана наложило санкции на главу Минобороны Великобритании Гранта Шеппса за поддержку действий Израиля против Палестины, сообщила пресс-служба ведомства арабской страны. Кроме этого, ограничительные меры были введены в отношении авиабазы Акротири на Кипре, трех британских компаний и представителей руководства вооруженных сил европейского государства.

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран <...> наложило санкции на ряд британских учреждений и физических лиц за их преднамеренные действия по поддержке израильского режима и содействию ему, — сказано в сообщении.

Согласно информации МИД Ирана, в частности, санкции были введены за совершение террористических актов против мира и безопасности не только на региональном, но и на международном уровне. Там подчеркнули, что также речь идет о систематическом нарушении прав человека, лишении народа Палестины постоянного места проживания и использовании запрещенного оружия против мирных граждан.