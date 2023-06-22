Министр обороны Британии оценил свои шансы стать новым генсеком НАТО Глава МО Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет новым генсеком НАТО

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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не станет следующим генсеком НАТО, пишет The Economist. По его словам, США хотят продлить полномочия Йенса Столтенберга. Глава оборонного ведомства Британии отметил, что Вашингтон принял такое решение, так как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте несколько раз отказывался от предложения возглавить Альянс.

Этого не произойдет. Вашингтону, возможно, хотелось бы видеть на этом посту премьер-министра, — сказал Уоллес.

Он при этом подчеркнул, что придерживается мнения Франция по поводу расширения НАТО а Азию и высказался против открытия представительства в Токио. Уоллес подчеркнул, что потенциальному кандидату придется «лавировать» между президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее издание The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Вашингтон намеревался убедить Джо Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. Сунак начал продвигать идею о новом назначении для Уоллеса на недавнем саммите «Большой семерки» в Хиросиме.