Министр обороны Великобритании пообещал поставить Киеву 600 ракет Brimstone

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Лондон отправит Украине в качестве военной поддержки 600 высокоточных ракет Brimstone, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи с главой минобороны Эстонии Ханно Певкуром. Глава оборонного ведомства добавил, что страны НАТО должны быть готовы планировать поддержку Киева на годы вперед, передает Sky News.

Сегодня я могу сказать, что мы также планируем отправить еще 600 ракет Brimstone в театр военных действий, что крайне важно для помощи Украине, — заявил Уоллес.

Министр обороны Великобритании считает, что конфликт на Украине затянется надолго.

Ранее стало известно, что Польша может передать Украине танки Leopard без согласия Германии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что резрешение Берлина на такие поставки является второстепенным вопросом, поскольку решение о передаче тяжелой техники было принято.

Власти Франции задумались о возможной передаче Украине танков Leclerc. В конце прошлого года украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что Киев желает получить танки, соответствующие стандартам НАТО. В частности, речь шла и о французских моделях.

В рамках очередного пакета помощи американское руководство планирует направить Украине несколько боевых бронированных машин (БМП) Stryker. При этом в списке вооружений не оказалось танков Abrams. Такое решение связано со сложностями обслуживания американских танков, а не с опасениями о риске эскалации конфликта.