Министр обороны Бразилии подал в отставку

https://static.news.ru/photo/b86a7268-90cf-11eb-8a63-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: renovamidia.com.br

Об отставке заявил министр обороны Бразилии Фернанду Азеведу э Силва. Официальное сообщение опубликовано на сайте министерства.

В своём заявлении уже бывший глава министерства обороны поблагодарил президента страны за предоставленную возможность проявить себя на посту.

Я благодарен президенту республики, которому я был целиком предан на протяжении более двух лет службы, за возможность служить стране в качестве министра обороны. В этот период я ​​сохранил Вооружённые силы как государственные учреждения, — сказал Фернанду Азеведу э Силва.

Экс-министр также поблагодарил за совместную работу служащих и командующих армии, ВМФ и авиации за совместную работу, и подчеркнул, что военнослужащие не жалели сил для удовлетворения потребностей жителей Бразилии и устранения чрезвычайных ситуаций.

Ухожу в уверенности в том, что миссия выполнена, — резюмировал Азеведу э Силва.

Фернанду Азеведу э Силве 67 лет. Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил его министром обороны 13 ноября 2018 года.

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