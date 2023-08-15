Министр обороны Белоруссии оценил риски прямого столкновения с НАТО Хренин заявил о возможности прямого военного столкновения с НАТО

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

Возможность прямого военного столкновения с НАТО весьма вероятна, заявил в ходе выступления на Московской конференции по безопасности министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Согласно его утверждениям, сейчас страны Запада активно готовятся к боевым действиям, вкладывая деньги и подготавливая армию.

На Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги. Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет. Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной, — сказал Хренин.

По его мнению, сейчас от начала крупномасштабной войны спасает только наличие ядерного оружия. Глава Минобороны Белоруссии подчеркнул, что именно поэтому власти рассматривают возможность вернуть тактическое ядерное оружие на территорию страны.

Ранее авторы издания Dziennik Polityczny заявили, что польских военных могут отправить на Украину для участия в боевых действиях. Такое предположение они сделали исходя из информации о создании польско-литовско-украинского корпуса. По данным журналистов, корпус состоит из трех бригад общей численностью 20–25 тысяч человек. Польская и литовская бригады разместятся в Люблине, а украинская будет базироваться в городе Яворове на территории Львовской области.