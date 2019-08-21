Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что не против русского языка, но против его «самодостаточности» в стране.
По его словам, обращаться к русским, украинцам и белорусам на их родном языке является логичным желанием латвийцев.
С другой стороны, возникает дилемма: если мы говорим с этими людьми на русском языке, я задаюсь вопросом: не способствуем ли мы тем самым самодостаточности русского языка? — сказал Пунтулис.
Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Facebook пост о России на русском языке.