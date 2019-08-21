https://static.news.ru/photo/09665c94-c41d-11e9-ac57-fa163e074e61_660.jpg Наурис Пунтулис Фото: Wikimedia

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что не против русского языка, но против его «самодостаточности» в стране.

По его словам, обращаться к русским, украинцам и белорусам на их родном языке является логичным желанием латвийцев.

С другой стороны, возникает дилемма: если мы говорим с этими людьми на русском языке, я задаюсь вопросом: не способствуем ли мы тем самым самодостаточности русского языка? — сказал Пунтулис.

Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Facebook пост о России на русском языке.