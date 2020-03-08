Министр культуры Франции Франк Риестер лечится от коронавируса. Заражение у главы ведомства диагностировали врачи.
Лечение Риестер проходит дома, чувствует себя он неплохо. Предполагается, что заразиться опасным заболеванием министр мог на минувшей неделе при посещении Национального собрания Франции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель лондонской больницы Святого Хельера рассказал, что пятый человек в Великобритании умер от коронавируса. По его словам, пациент находился в крайне тяжёлом состоянии.
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