https://static.news.ru/photo/971f9f18-6243-11ea-a0f1-fa163e074e61_660.jpg Франк Риестер Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр культуры Франции Франк Риестер лечится от коронавируса. Заражение у главы ведомства диагностировали врачи.

Лечение Риестер проходит дома, чувствует себя он неплохо. Предполагается, что заразиться опасным заболеванием министр мог на минувшей неделе при посещении Национального собрания Франции, сообщает Agence France-Presse. Известно, что ещё несколько человек были на этом мероприятии уже заболевшими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель лондонской больницы Святого Хельера рассказал, что пятый человек в Великобритании умер от коронавируса. По его словам, пациент находился в крайне тяжёлом состоянии.