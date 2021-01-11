Министр иностранных дел Абхазии заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Глава Министерства иностранных дел Абхазии Даур Кове сообщил, что у него выявили коронавирус.

Министр написал в Facebook, что 11 января он получил положительный результат теста на COVID-19. Кове уточнил, что он ушёл на самоизоляцию, но при этом чувствует себя «нормально».

Не болейте, берегите себя и своих близких, — обратился к подписчикам политик.

Ранее коронавирусную инфекцию выявили у президента и премьер-министра Абхазии Аслана Бжании и Александра Анкваба. У Бжании болезнь протекает в лёгкой форме, он проходит лечение амбулаторно и продолжает выполнять свои обязанности в удалённом формате.

У Анкваба инфекцию диагностировали 30 декабря. Изначально из симптомов у него наблюдалась только повышенная температура и о госпитализации речи не шло, однако затем министра всё же положили в больницу. 8 января его доставили в Москву, писал NEWS.ru. Решение перевести премьера в столицу России принял консилиум медиков Гудаутской центральной районной больницы. Состояние премьера в тот момент оценивали как среднетяжёлое, он нуждался в интенсивной терапии. Анкваб перенёс полёт без осложнений.