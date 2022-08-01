Министр инфраструктуры Украины: зерно будут вывозить в пробном режиме Министр инфраструктуры Украины: в течение двух недель зерно будут вывозить из портов в испытательном режиме

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил в эфире телеканала Bloomberg, что страна в течение двух недель будет проводить отгрузку зерна из своих портов в испытательном режиме. Глава ведомства пояснил, что речь идет о трех судах в день. Он добавил, что через полтора месяца экспорт зерна может достичь трех миллионов тонн в месяц.

После испытания безопасности маршрутов в этом пробном режиме экспорт зерна из украинских портов через четыре-шесть недель может достичь трех миллионов тонн в месяц, — рассказал Кубраков.

Министр отметил, что в настоящее время отгрузку зерна ожидают более 16 судов в порту Одессы.

1 августа стало известно, что судно с украинским зерном вышло из одесского порта. По данным турецкого Минобороны, сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибудет в Стамбул 2 августа, после чего его перенаправят в Ливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал позитивной новость об отправке первого судна с украинским зерном. Он выразил надежду, что подобный механизм будет работать эффективно и позволит протестировать выполнение стамбульских договоренностей.