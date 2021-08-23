Министр энергетики США захотела поставить Россию на место

Вашингтон хочет поставить Россию на место из-за ситуаций в Донбассе и Крыму. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что США продолжат оказывать поддержку Украине. Министр напомнила, что только в 2014 году Штаты выделили Киеву $4,9 млрд. в качестве помощи.

Мы хотим поставить Россию на ее место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма, — сказала Грэнхолм, выступая на саммите «Крымская платформа».

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском саммите «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.