Министр экономики Японии высказался за усиление санкций против России

Усиление санкций против России — единственный путь в контексте происходящего на Украине. Такое мнение выразил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда в интервью телеканалу NHK. Вместе с этим он отметил, что негативных последствий из-за введённых против РФ ограничительных мер не удастся избежать японской экономике.

На нынешней стадии другого пути, кроме как дальше усиливать санкции против России, нет, — сказал он.

По словам министра, если конфликт в регионе затянется, то японским компаниям, работающим в России, будет сложно продолжать вести бизнес.

Хагиуда также прокомментировал возможность отмены санкционных мер. По его мнению, задуматься над возможностью ослабления санкций против РФ можно будет «только на той стадии, когда мир в регионе будет очевиден».

На фоне событий на Украине Япония ввела антироссийские санкции. В частности, страна запретила экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков. Кроме того, правительство вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Речь идёт о формулировке, которая называет эту территорию «неотъемлемой частью Японии», а острова при этом снова получают статус «незаконно оккупированных».