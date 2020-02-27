https://static.news.ru/photo/a1baa236-5962-11ea-a38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что в стране для предотвращения распространения коронавируса проведут специальную информационную кампанию. В детских садах, школах и на предприятиях расскажут, как защититься от COVID-19.

Милованов в ходе брифинга показал на себе, как нужно чихать. По словам министра, при неправильном рефлексе возрастает вероятность передачи коронавируса другому человеку.

Когда чихаете, прикрывайте рот и нос не рукой, а салфеткой или сгибом локтя. А если вы будете с кем-то обниматься, тогда надо ногой уже прикрываться, — объяснил член кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что в Италии с коронавирусом госпитализировали 26-летнюю украинку. Инфицированная находится в изоляции в больнице Неаполя. Контактировавших с ней людей поместили на карантин. В течение нескольких дней у девушки была высокая температура, из-за этого она обратилась к врачам.