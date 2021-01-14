Министерство торговли США признало Россию «враждебным государством»

https://static.news.ru/photo/ac72d566-5698-11eb-bf68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство торговли Соединённых Штатов выпустило внутреннее постановление, в котором признало враждебными правительства России, КНР, КНДР, Ирана, Кубы, а также и венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Постановление, которое было опубликовано на сайте американского ведомства, позволяет Минторгу ужесточить контроль за сделками в сфере информационных технологий.

Постановление обеспечит устойчивость в цепочку поставок информационных и коммуникационных технологий нашей страны и веру в неё, — говорится в постановлении.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американским контрагентам совершать финансовые операции с восемью китайскими приложениями, включая платёжную систему Alipay, входящую в Alibaba Group. Решение, по оценке высокопоставленного представителя администрации США, способно затруднить отношения с Пекином для Джо Байдена, который планирует вступить в должность президента позднее в январе.

Указ Трампа возлагает на Минторг США задачу определить, какие именно транзакции будут запрещены. Ограничения будут действовать в отношении популярных китайских платёжных систем и сервисов QQ и WeChat от Tencent Holdings Ltd, а также на Alipay и ряд других приложений, писал NEWS.ru.