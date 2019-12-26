https://static.news.ru/photo/cd259bb2-27c9-11ea-86ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Министерство инфраструктуры Украины осуждает запуск поезда в Крым по маршруту Санкт-Петербург — Симферополь и считает его незаконным.

43 часа в дороге — и очередной шаг России для тотального воздействия на людей в аннексированном Крыму, такой поезд — чисто идеологический ход, — написал глава министерства Владислав Криклий в Facebook.

По его словам, ведомство не может допустить изоляции граждан Украины на «оккупированных» территориях. По этой причине были построены КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».

В декабре 2014 года власти Украины ограничили движение поездов из Крыма на территорию Украины. Таким образом, на полуострове остались только пригородные перевозки.

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было запущено 23 декабря. На торжественной церемонии присутствовал Владимир Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, в Крыму торжественно встретили первый за пять лет поезд из Москвы. Состав «Таврия» прибыл на железнодорожный вокзал в Симферополе.