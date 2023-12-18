Минимум 12 человек погибли в Мексике в результате нападения на гостиницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженное нападение произошло на гостиницу в Мексике, пишет местная газета El Universal. В результате, по меньшей мере, 12 человек погибли, еще 11 получили ранения.

Вооруженные люди напали на один из отелей в городе Сальватьерра, штат Гуанахуато. Нападение было зафиксировано экстренными службами около 02:00 по местному времени (11:00 мск). Атака произошла в общем зале отеля, где неизвестные открыли огонь по людям. На месте происшествия было обнаружено множество патронов.

Раненых доставили в ближайшие медицинские учреждения, а правоохранительные органы усилили охрану вокруг них. Кроме того, неизвестные подожгли пять автомобилей.

Ранее группа террористов напала на полицейский участок, расположенный в иранском городе Раск. В результате нападения погибли 12 сотрудников полиции, еще семь человек получили ранения различной степени тяжести. Предполагается, что организатором атаки стала сепаратистская группировка «Джейш аль-Адль», однако данная информация пока не подтверждена.

В конце октября сообщалось о нападении мужчины с ножом на пассажиров трамвая в Иерусалиме. В результате один человек получил ранение. Нападавший был нейтрализован прибывшими на место сотрудниками полиции.