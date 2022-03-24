Минфин США ввёл санкции против Грефа и всех 328 депутатов Госдумы

Министерство финансов Соединённых Штатов расширило список санкций, связанный с Россией и её гражданами, сообщили на официальном сайте органа. Новый санкционный пакет коснулся председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа, а также 328 членов Государственной думы. По словам представителей министерства, данные санкции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.

Сегодня в своих последних действиях по наложению на Российскую Федерацию серьезных расходов за ее незаконную, необоснованную и безосновательную спецоперацию на территории Украины Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) назначает ключевых пособников преступных действий России. Среди них десятки российских оборонных компаний, 328 депутатов Государственной Думы РФ и глава крупнейшего российского финансового учреждения «Сбербанк» Герман Греф. Это действие согласуется с аналогичными действиями, предпринятыми Европейским союзом, Соединенным Королевством и Канадой, — сказано в официальном письме министерства.

Напомним, что ранее советник главы Белого дома Джейк Салливан анонсировал введение очередного пакета санкций против России, которые должны были затронуть как частные лица, так и различные структуры. Новые санкции, по словам Салливана, были необходимы для того, что бы Москва не могла обойти введённые ранее ограничения.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России в связи с событиями на Украине. Под санкции попали ещё 59 физических лиц и организаций РФ, включая Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, «Совкомфлот», «РусГидро», РЖД и главу Тинькофф Банка Олега Тинькова, передаёт РИА Новости.