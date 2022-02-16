Минфин США предупредил о глобальных последствиях от санкций против РФ

В случае введения западными странами новых санкций против России глобальные последствия будут неизбежны. Об этом в интервью AFP заявила министр финансов США Джанет Йеллен. При этом ведомство продолжает разрабатывать ряд санкций, которые могут коснуться как компаний, так и конкретных лиц.

Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия, — призналась Йеллен.

Она также добавила, что Минфин в настоящее время работает над разработкой ряда финансовых санкций, которые могут коснуться «лиц или компаний» и «безусловно могут включать контроль над экспортом». Работа ведётся совместно с европейскими партнёрами.

Ранее министры финансов G7 опубликовали заявление, в котором говорится, что в случае вторжения России на Украину страны «Большой семёрки» готовы ввести санкции против Москвы. Отмечается, что рестрикции в отношении РФ приведут к «масштабным и незамедлительным последствиям» для экономики страны.