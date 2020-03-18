https://static.news.ru/photo/ba47d626-6924-11ea-9495-fa163e074e61_660.jpg Олег Дерипаска Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отказалось пересмотреть решение о введении санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Таким образом ведомство отреагировало на просьбу бизнесмена о пересмотре решения о санкциях в административном порядке. Теперь процесс продолжится в суде, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Дерипаски.

По просьбе OFAC на период, пока они рассматривали эту просьбу, судебное рассмотрение было приостановлено, — заявила представитель бизнесмена.

В марте 2019 года бизнесмен подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что санкции против него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. Более того, Дерипаска назвал заявления Минфина США о том, что он занимается отмыванием денег для президента РФ Владимира Путина и его окружения, «бездоказательными обвинениями».

Как писал NEWS.ru, ранее Дерипаска заявил, что обвинения OFAC против него голословны. Своё дело он называет нарушением прав человека и попыткой использовать юридическую систему в политических целях. При этом обвинения касаются сотен тысяч людей, которые работают в компаниях Дерипаски в России и мире.