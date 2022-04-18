Минфин США надеется на сплочение всего мира против России

США хотят сплотить все страны против России посредством санкций, заявили в американском Минфине. В сообщении, опубликованном на сайте государственного органа, говорится о «глобальной экономической коалиции», нацеленной на разрушение экономики России. Представители Минфина напомнили, что на текущий момент в данном объединении состоят 190 стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ).

Наследие этих усилий — вот почему мы все здесь сегодня: учреждения, созданные для защиты этой системы и расширения ее масштабов за счет включения новых стран в эту глобальную экономическую коалицию, включающую 190 стран — участниц МВФ и Всемирного банка. Мы верим в принципы, которые представляют эти институты, и в ту решающую роль, которую экономическое сотрудничество будет продолжать играть в содействии глобальному процветанию, — сказано в сообщении.

Ранее в журнале The Economist сообщили, что ряд давних союзников и сателлитов США отказали Вашингтону в просьбе ввести санкции в отношении России из-за специальной операции на Украине. Об этом пишет журнал Economist. В статье отмечено, что самой неудобной страной для Запада в настоящее время является Индия, постоянно воздерживающаяся при принятии решений с осуждением действий Москвы. Однако она не одинока в своём бездействии.

Ранее министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что введённые западными странами санкции против России пока не принесли желаемого эффекта.

В свою очередь китайское издание Global Times предупредило, что необдуманные санкции США в отношении России, которые по сути являются не более чем очередной американской геополитической авантюрой, приведут к тому, что расплачиваться придётся всему миру. В издании отметили, что недавние данные о росте инфляции в мире говорят о том, что это связано с событиями на Украине и введением антироссийских санкций со стороны западных стран.