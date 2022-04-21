Минфин США: между членами G20 нет согласия в вопросе исключения России

Для отстранения России от работы в рамках G20 необходимо согласие между странами-участницами, которого нет, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой приводит РИА Новости. Сама она ранее отказалась принимать участие в тех мероприятиях G20, на которых будут представители России.

Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия, — сказала министр.

Российский министр финансов Антон Силуанов участвовал во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Во время его выступления ряд представителей стран G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал.

Глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати назвала сложным заседание министров финансов и управляющих центробанками стран G20. Она отметила, что участники встречи призвали Россию как можно скорее завершить спецоперацию на Украине, а также выразили обеспокоенность по поводу экономических последствий санкций.