Минфин США: между членами G20 нет согласия в вопросе исключения России
Сергей Попов
Сергей Попов
18:38, 21 апреля 2022
Фото: Indonesian Finance Ministry/XinHua/Global Look Press
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Для отстранения России от работы в рамках G20 необходимо согласие между странами-участницами, которого нет, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой приводит РИА Новости. Сама она ранее отказалась принимать участие в тех мероприятиях G20, на которых будут представители России.
Для отстранения страны от любого участия требуется высокий уровень согласия во многих форумах, включая G20. И там не было такого уровня согласия, — сказала министр.
Российский министр финансов Антон Силуанов участвовал во встрече G20 в удалённом формате. Он предупредил собравшихся о глобальных рисках из-за санкционного давления на Россию, подчеркнув, что страна не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает обслуживать все контракты. Во время его выступления ряд представителей стран G20, находящихся на мероприятии очно, демонстративно покинули зал.
Глава Минфина Индонезии Сри Мульяни Индравати назвала сложным заседание министров финансов и управляющих центробанками стран G20. Она отметила, что участники встречи призвали Россию как можно скорее завершить спецоперацию на Украине, а также выразили обеспокоенность по поводу экономических последствий санкций.