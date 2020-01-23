https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Министерство финансов КНР выделит провинции Хубэй 1 млрд юаней ($145 млн) в качестве финансовой помощи для борьбы с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом. Эта провинция считается лидером по числу заразившихся, именно там проживали все погибшие от этого заболевания.

По распоряжению Госсовета КНР Минфин срочно выделит провинции Хубэй финансовую помощь на борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, объёмом 1 млрд юаней, — цитирует ТАСС сообщение министерства.

Как писал NEWS.ru, вспышка пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце минувшего года. Её причиной стал неизвестный вид коронавируса (2019-nCOV). Вызванная им эпидемия принимает масштабы глобальной угрозы. Учёные предполагают, что первые заболевшие заразились от змеи — в Китае диких животных нередко употребляют в пищу. По данным медиков, у заболевших наблюдаются насморк, кашель, боли головы и горла, а также лихорадка, которая может длиться несколько дней. Известно, что вирус передаётся от человека к человеку.

По последним данным, число инфицированных в Китае превысило 600 человек. В провинции Хубэй зарегистрировано наибольшее число заболевших — 444 человека.